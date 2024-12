Dólar sobe mais de 1% com receio fiscal superando efeito de novo leilão do BC

O cenário fiscal era justamente o foco do pessimismo dos investidores nesta sessão, com eles temendo a possibilidade de o governo não conseguir a aprovação de suas medidas de contenção de gastos até o fim do ano, uma vez que os parlamentares têm até sexta-feira para votá-las devido ao recesso.

Entre os principais obstáculos na tramitação do pacote fiscal estão a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva das articulações, à medida que se recupera de uma cirurgia em São Paulo, e a questão do pagamento de emendas parlamentares, com investidores apostando que ambos devem travar as medidas.

"Atualmente, o que fortalece tendência de valorização da moeda norte-americana frente ao real é a grande expectativa do mercado para a votação do pacote de corte de gastos", disse João Duarte, sócio da One Investimentos.

"A agenda da semana será apertada devido ao recesso parlamentar... Apesar do compromisso firmado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não temos garantias da concretização da votação", completou.

Na curva de juros brasileira, as taxas futuras estavam sem direção única, com as taxas de alguns contratos de longo prazo recuando, em ajuste sobre as fortes altas acumuladas em sessões recentes.

Em um determinado momento, a alta do dólar desacelerou de forma acentuada, com a divisa devolvendo a maior parte dos ganhos na esteira da realização de um novo leilão à vista pelo Banco Central, a terceira sessão consecutiva com uma operação desse tipo e o quarto dia de intervenção no câmbio.