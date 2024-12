Stellantis lança plano otimista para impulsionar produção na Itália

ROMA (Reuters) - A Stellantis apresentou nesta terça-feira um plano otimista para revitalizar sua produção na Itália, com o objetivo de pôr um fim a meses de relações tensas com o governo, mas com a produção definida para crescer apenas a partir de 2026.

O plano surge apesar de uma perspectiva sombria para o setor automotivo europeu, que enfrenta demanda fraca do mercado, especialmente para veículos 100% elétricos (EV), incertezas sobre regulamentação e aumento da concorrência chinesa.

A quarta maior montadora do mundo em vendas disse que vai manter todas as suas fábricas italianas abertas e aumentar a produção a partir de 2026, dado o lançamento de novos modelos.