Vendas no varejo dos EUA superam as expectativas em novembro

As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em novembro, em meio a uma aceleração nas compras de veículos automotores, o que é consistente com o forte impulso subjacente da economia no final do ano.

As vendas no varejo aumentaram 0,7% no mês passado, após um ganho revisado para cima de 0,5% em outubro, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,5% depois de um aumento de 0,4% relatado anteriormente em outubro.