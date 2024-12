B3 está em momento de inflexão e tem "potencial enorme de crescimento", diz CEO

"Temos oportunidade de diversificar negócios, mas temos que ter uma clareza de que queremos diversificar em negócios e atividades... que visem proteger, de alguma forma, e fortalecer nosso posicionamento no negócio 'core' e que, obviamente, tenha potencial de geração de novas receitas", acrescentou.

Finkelsztain também destacou que o faturamento da B3 nos anos recentes oscilou pouco, mas que a diversificação dos negócios garantiu um faturamento ao redor de 10 bilhões de reais. Segundo o executivo, 2024 marcou um ponto de inflexão para a empresa, que pode retomar seu crescimento.

A receita bruta consolidada totalizou 10,1 bilhões de reais em 2022, uma redução de 1,7% em relação à 2021, com os números de 2023 mostrando 9,9 bilhões de reais. Nos primeiros nove meses de 2024, o faturamento alcança 7,9 bilhões de reais, de 7 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O executivo afirmou que os mercados de renda variável atualmente correspondem somente a 20% das receitas da B3 e que 80% do negócio continua crescendo - "e a maior parte deles continua (crescendo) em dois dígitos".

"Temos oportunidades diversas de novas receitas que contribuem para essa percepção de que estamos em um ponto de inflexão e de que podemos voltar a crescer o nosso faturamento nos próximos anos", reforçou, minimizando o efeito do ciclo de alta da Selic na performance da B3.

De acordo com Finkelsztain, há um questionamento se os negócios vão desacelerar muito em função da política monetária mais apertada, mas os números de receita e a diversificação mostram que a B3 consegue manter crescimento de dois dígitos na maior parte dos negócios.