BC anuncia leilão à vista de dólares para quinta com oferta de até US$3 bi

A cotação do dólar não cedeu no período, com o mercado sinalizando nervosismo crescente com o cenário para as contas públicas em meio a esforços do governo para aprovar até o final do ano legislativo os três projetos de contenção de despesas que compõem o pacote fiscal anunciado no final de novembro.

Nesta tarde, o real levou novo baque com o anúncio do Federal Reserve de que pretende desacelerar seu ritmo de afrouxamento monetário, após anunciar novo corte na taxa básica de juros dos EUA de 0,25 ponto percentual, como amplamente esperado.