Dólar volta a subir com mercado de olho em tramitação do pacote fiscal e decisão do Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,50%, a 6,142 reais na venda.

O foco dos investidores segue sobre a tramitação das medidas de contenção de gastos no governo, em meio a preocupações de que o pacote possa não ser votado até o fim do ano ou que as propostas sejam desidratadas. A previsão é que os parlamentares entrarão em recesso na sexta-feira.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira o texto-base do projeto que impõe travas para o crescimento de despesas com pessoal e incentivos tributários no caso de déficit primário -- o Projeto de Lei Complementar 210, que faz parte do pacote fiscal.

Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, os outros dois textos que compõem o pacote do governo -- um projeto de lei e um projeto de emenda à Constituição -- devem ser analisados pelo plenário nesta quarta-feira.

No entanto, as notícias positivas não pareciam suficientes para impedir a alta do dólar nesta sessão. De acordo com Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o mercado deve acalmar quando todas as propostas do governo forem aprovadas nesta semana.

"A ideia é que caso (os parlamentares) consigam aprovar tudo dentro dos trabalhos legislativos de 2024, o mercado se tranquilizaria", disse Spiess.