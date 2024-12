Ibovespa recua com fiscal no radar em dia de decisão do Fed e vencimentos

DESTAQUES

- CVC BRASIL ON perdia 6,95%, sem trégua na valorização do dólar ante o real e no avanço das taxas futuras de juros, movimento que tem penalizado papéis sensíveis a consumo ou com níveis elevados de endividamento - ou os dois. MAGAZINE LUIZA ON caía 5,62%, acompanhada de perto por PETZ ON, que cedia 4,59%. O índice do setor de consumo mostrava declínio de 1,41%.

- AZUL PN recuava 6,4%. Relatório do UBS BB cortou preço-alvo da ação de 8,50 para 5 reais e reiterou recomendação "neutra", com os analistas enxergando um cenário desafiador no próximo ano, em parte por causa do câmbio e risco elevado de diluição. A Azul anunciou o lançamento de ofertas de troca de dívida que fazem parte de um amplo plano de reestruturação financeira da companhia aérea cujos termos a empresa vem trabalhando nos últimos meses.

- VALE ON era negociada em baixa de 1,14%, pressionando também o Ibovespa, na esteira da queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 2,63%, a 778,5 iuans (106,86 dólares) a tonelada, o nível mais baixo desde 27 de novembro.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,31%, encontrando algum contrapeso na alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,53%.

- BRADESCO PN caía 2,5%, pior desempenho entre os grandes bancos de varejo do Ibovespa, com SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 1,83%, ITAÚ UNIBANCO PN perdendo 1,6% e BANCO DO BRASIL ON recuando 0,9%.