OMC não tem acordo sobre sistema de disputas antes da posse de Trump, diz embaixadora dos EUA

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - Os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) não conseguiram chegar a um acordo sobre reformas para reativar um sistema de solução de disputa comerciais durante a última reunião do Conselho Geral antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro, disse Maria Pagan, embaixadora norte-americana no órgão.

A OMC vem tentando há anos consertar seu sistema de solução de disputas, que se tornou inoperante em 2019 depois que os EUA bloquearam as nomeações de juízes do Órgão de Apelação por conta do que consideravam um exagero judicial em disputas comerciais. As negociações, retomadas no início deste ano, tinham como objetivo substituir e reformar o órgão de apelação.