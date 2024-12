Ibovespa sobe com ajustes após tombo na véspera; Automob dispara quase 40%

- AUTOMOB ON saltava 37,14%, retomando o sinal positivo após o ajuste negativo da véspera (-0,26%), enquanto agentes seguem reprecificando o preço das ações que estrearam na bolsa nessa semana. A companhia nasceu da fusão da Vamos Concessionárias - cindida da Vamos Locação - com a Automob, ambas sob o controle da Simpar. A Automob também disse na véspera que a Fourth Sail Capital alcançou uma participação de 6,99% na companhia.

- HAPVDIA ON subia 6,13%, buscando uma recuperação após quatro quedas seguidas, período em que acumulou declínio de quase 21,5%, com as últimas duas sessões pressionadas particularmente por receios envolvendo propostas de regras para reajustes dos planos anunciadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as novas regras propostas, não será permitida a acumulação de índices financeiro e por sinistralidade para cálculos de reajuste.

- MAGAZINE LUIZA ON ganhava 3,27%, também refletindo ajustes depois de cinco sessões consecutivas no vermelho, tendo acumulado nesse intervalo um tombo de 27%. Papéis sensíveis à economia doméstica ou com níveis elevados de endividamento -- ou os dois -- têm sido penalizados na bolsa paulista com a disparada nas taxas dos DIs, em parte determinada pela aflição com o cenário fiscal no país. Perspectivas de que a Selic subirá ainda mais também pesam nesses papéis. O índice do setor de consumo subia 0,87%.

- PETRORECONCAVO ON valorizava-se 2,06% após acordo que envolve a compra de 50% da infraestrutura de escoamento e processamento de gás natural na Bacia Potiguar da Brava Energia, além de compromissos de suprimento de gás entre as empresas. O valor da transação é de 65 milhões de dólares e prevê pagamento de 35% na assinatura e o restante no fechamento do negócio. BRAVA ENERGIA ON subia 0,65%. Analistas do Safra avaliaram que o "tão esperado acordo" é positivo para ambas as companhias.

- WEG ON avançava 2,75%, tendo no radar anúncio da empresa de que investirá 28 milhões de euros em uma nova fábrica na Turquia, visando atender à demanda do mercado de redutores e aumentar sua capacidade em componentes. Apesar de considerar o desembolso pequeno, analistas do BTG Pactual avaliaram positivamente a decisão, citando que expande a presença internacional da companhia e aprimora o seu portfólio ao permitir a oferta de pacotes integrados de automação industrial na Turquia, entre outros benefícios.

- MRV&CO ON recuava 3,42%, após divulgar que a sua subsidiária norte-americana, Resia, deu início ao seu plano de desinvestimento e desalavancagem com a venda do terreno Marvid, localizado no Texas, por 7,5 milhões de dólares. As ações do setor permanecem fragilizadas pelo ambiente de juros mais altos no país. O índice do setor imobiliário, que inclui ainda papéis de shopping centers, subia 0,1%.