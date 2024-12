Resultado de tomografia de Lula foi "extremamente satisfatório" e presidente volta a Brasília, diz médico

A expectativa é de que o presidente chegue à capital federal no início da tarde. A princípio não há previsão de Lula se reunir com ministros ainda nesta quinta, embora essa possibilidade não esteja descartada. Na sexta-feira, Lula terá uma reunião ministerial.

A volta de Lula a Brasília acontece em um momento crucial para o governo, com o Executivo buscando aprovar no Legislativo medidas do pacote fiscal de corte de gastos anunciado recentemente, em meio a um cenário de estresse no mercado financeiro, com o dólar atingindo patamares recordes contra o real por conta também das preocupações dos agentes com as contas públicas.

TRABALHO A FAZER

Lula passou na madrugada da terça-feira da semana passada por uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado de um acidente doméstico em outubro, quando levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça.

Dois dias depois, o presidente foi submetido a um procedimento complementar à cirurgia para impedir que novos sangramentos surgissem no local. Segundo a equipe médica que cuida do presidente, após o procedimento, a chance de Lula ter um novo sangramento no crânio é "estatisticamente desprezível".

Lula afirmou, em entrevista coletiva ao receber alta no sábado, que só teve noção da gravidade do que ocorreu com ele depois de conversar com a equipe médica após a cirurgia para drenar o hematoma.