Governo lança regras de leilão para contratação de pequenas hidrelétricas novas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia publicou nesta sexta-feira portaria com regras para um leilão de compra de energia de novas usinas hidrelétricas de pequeno porte, com início de fornecimento em 1º de janeiro de 2030.

No leilão, denominado "A-5", serão negociados contratos regulados, na modalidade por quantidade, com prazo de suprimento de 20 anos. Poderão participar empreendimentos enquadrados como central geradora hidrelétrica (CGH), pequena central hidrelétrica (PCH) e hidrelétrica (UHE) com potência igual ou inferior a 50 megawatts (MW).

O Ministério de Minas e Energia lançou em maio uma consulta pública para avaliar a realização de certames de energia nova, com entrega de energia a partir de 2028 e 2030. Na época, porém, a proposta do governo era abrir a contratação também para as fontes eólica, solar e termelétricas, incluindo ampliação de empreendimentos existentes e soluções híbridas.