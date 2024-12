CCR Mobilidade espera melhora de resultados em 2025, mas dólar e juros pesam

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR Mobilidade espera alcançar melhores resultados em 2025 após fortes investimentos em frota em São Paulo, mas a forte desvalorização do real e a alta de juros devem impor novas pressões à companhia, afirmou o presidente da divisão de trens de passageiros e metrô do maior grupo de concessões de transporte do país, Marcio Hannas.

A companhia recebeu este mês o último trem novo de uma encomenda de 36 composições para as linhas 8 e 9 da região metropolitana de São Paulo, que somou investimento de 2,6 bilhões de reais. Com isso, a empresa pode concentrar a atenção na reforma do sistema elétrico, um trabalho que deve se estender até 2026.

"Dos 4 bilhões de reais de investimentos previstos no projeto (das linhas 8 e 9), 2,6 bilhões foram para trens", disse Hannas. "Para o ano que vem, o capex será menor...Além disso, os trens novos têm custo menor, são mais eficientes em termos de consumo de energia", disse o executivo, evitando fazer projeções específicas.