Faseamento de impacto de IFRS9 é surpresa positiva para bancos, diz Safra

"Apesar de a maioria dos bancos ainda não ter divulgado previsões sobre os impactos no capital regulatório da resolução nº 4.966, em 2025 esses impactos agora estarão limitados a 25% da expectativa inicial, o que reduz uma das principais preocupações de curto prazo que têm pesado sobre o setor."

De acordo com a resolução 5.199 publicada na segunda-feira, o ajuste negativo que se espera ao aplicar o capital regulatório das instituições financeiras será gradualmente implementado, reduzido em 75%/50%/25% em 2025/26/27, respectivamente, atingindo o nível máximo apenas em 2028.

A adoção do cronograma, de acordo com o comunicado do BC, está em linha com as recomendações do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária (BCBS), que faculta às jurisdições fasear o impacto no capital regulatório advindo do incremento das provisões decorrentes da adoção do IFRS9.

A resolução nº 4.966 trata dos conceitos e os critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de hedge) pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC.

(Por Paula Arend Laier)