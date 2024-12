Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve queda

(Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para o nível mais baixo em um mês na semana passada, o que é consistente com o esfriamento do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 1.000, para 219.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 21 de dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.

O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 46.000, para 1,910 milhão em dado ajustado sazonalmente - o maior nível desde novembro de 2021 - durante a semana encerrada em 14 de dezembro, mostrou o relatório.