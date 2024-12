Brasil abre 106.625 vagas formais de trabalho em novembro, abaixo do esperado

No mês, 21 das 27 unidades da Federação registraram saldo positivo. São Paulo foi o Estado com o maior número de vagas criadas, com 38.562 novos postos, seguido de Rio de Janeiro (+13.810) e Rio Grande do Sul (+11.865).

No acumulado dos onze primeiros meses de 2024, o país registrou abertura de 2.224.102 vagas em dados com ajuste, o maior nível desde o mesmo período em 2022, que registrou abertura de 2.469.650 vagas.

(Por Bernardo Caram)