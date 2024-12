Brasil suspende emissão de vistos de trabalho temporário para BYD

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os trabalhadores entraram no Brasil com vistos de trabalho temporários, o chamado tipo 5, reservado com formação e experiência específicas a serem usadas no trabalho a ser desenvolvido no país.

Fiscais do Ministério Público do Trabalho que investigam o caso afirmaram no início da semana que os trabalhadores haviam sido trazidos para o Brasil de forma irregular e eram vítimas de tráfico humano.