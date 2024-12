Taxa de desemprego no Brasil cai a 6,1% no tri até novembro e renova mínima histórica

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A taxa de desemprego no Brasil renovou no trimestre até novembro a mínima da série histórica iniciada em 2012, com o menor contigente de pessoas em busca de emprego em dez anos, indicando que o mercado de trabalho segue aquecido.

Nos três meses até novembro a taxa de desemprego caiu para 6,1%, de 6,6% no trimestre imediatamente anterior, até agosto, e bem abaixo dos 7,5% vistos no mesmo período do ano passado.