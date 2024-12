Brasil terá bandeira tarifária verde em janeiro, sem cobrança extra na conta de luz

SÃO PAULO (Reuters) - A bandeira tarifária do setor elétrico brasileiro em janeiro será verde, sem custo extra nas contas de energia dos consumidores, apontou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em dezembro, a bandeira já estava verde, após uma melhora das condições para geração de energia com a retomada das chuvas nas principais hidrelétricas.

"Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e aumenta-se a geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, se aciona menos empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas", afirmou a Aneel.