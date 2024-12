Ibovespa fecha em queda e caminha para pior ano desde 2021

- EMBRAER ON subiu 0,16%, após assinar contrato para a venda de duas aeronaves C-390 Millennium, sem revelar o nome do cliente tampouco o valor do negócio. De acordo com analistas do Bradesco BBI, com base no preço unitário médio dos últimos pedidos, este novo pedido pode adicionar 450 milhões de dólares à carteira de pedidos da Embraer

- PETROBRAS PN cedeu 0,31%, descolada do movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 1,24%, a 74,17 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 1%, tendo ainda no radar dados do Banco Central mostrando que o volume de novas concessões de empréstimos no Brasil recuou 6,1% em novembro em comparação com o mês anterior. BRADESCO PN cedeu 0,77%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,37% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou em baixa de 0,59%.