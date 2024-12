Taxas longas sobem no Brasil com mercado ponderando Treasuries e dados

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais longos sustentavam altas nesta manhã de quinta-feira, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, em sessão também marcada pela divulgação de dados de inflação e emprego no Brasil.

Às 9h31 a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 15,33%, ante o ajuste de 15,357% da véspera. Já o vencimento para janeiro de 2033 marcava 14,81%, ante ajuste de 14,712%.