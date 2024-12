Ações da China fecham em alta, lideradas por energia e setor financeiro; ações de Hong Kong caem

As ações de energia subiram 1,3%, liderando os ganhos no mercado onshore, enquanto as ações financeiras subiram 1,2%. As ações de baixa capitalização negociadas na Bolsa de Valores de Pequim caíram 4,4%.

Espera-se que o mercado permaneça ativo na primeira metade de janeiro, mas é provável que os distúrbios externos aumentem na segunda metade, levando a um arrefecimento da confiança do mercado, disse um estrategista da Citic Securities.

As expectativas com relação às políticas devem voltar a se aquecer após o Ano Novo Lunar", disse ele.

Os volumes de negociação diminuíram desde um pico em outubro que foi desencadeado por uma série de medidas de estímulo.

O Ministério das Finanças da China afirmou em um comunicado na segunda-feira que a proporção de veículos de energia nova adquiridos a cada ano como veículos do governo não deve ser inferior a 30% do total e 100% nas áreas urbanas para "apoiar e promover" seu uso.

O CSI Auto Index subiu 0,6%, mas os gigantes chineses de veículos elétricos negociados em Hong Kong caíram, com a Xpeng caindo 5,8%.