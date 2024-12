Fluxo de gás russo via Ucrânia entra nos últimos dias com fim de acordo de trânsito

(Reuters) - A Rússia bombeia gás para clientes europeus por meio da Ucrânia nesta segunda-feira em um dos últimos dias antes que um importante acordo de trânsito expire no final do ano, marcando a perda quase completa do outrora poderoso controle da Rússia sobre o mercado de gás europeu.

Os suprimentos de gás russo via Ucrânia devem ser interrompidos a partir da madrugada de 1º de janeiro, após o término do acordo atual de cinco anos. Kiev se recusou a negociar um novo acordo de trânsito, já que sua guerra contra a Rússia chega ao fim do terceiro ano.

A Rússia e a União Soviética passaram meio século construindo uma grande participação no mercado europeu de gás, que em seu auge chegou a 35%, mas a guerra na Ucrânia praticamente destruiu esse negócio para a Gazprom, a gigante russa de gás controlada pelo Estado.