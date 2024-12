Ações chinesas registram primeiro ganho anual desde 2020

"Nos mercados de ações, o desempenho da China foi uma surpresa positiva para muitos investidores", disseram os analistas da Value Partners em nota esta semana.

"Várias medidas de apoio anunciadas durante o segundo semestre do ano, voltadas para a política monetária, o mercado imobiliário e os mercados de capitais, superaram em grande parte as expectativas e ofuscaram as preocupações econômicas atuais."

Com um avanço de 36%, as ações do setor bancário lideraram os ganhos do mercado local este ano, já que os quatro maiores bancos estatais atingiram máximas de vários anos.

O setor de chips subiu 54%, uma vez que os investidores domésticos aumentaram suas participações em fabricantes locais de semicondutores em meio às restrições mais rígidas dos EUA em relação a chips.

