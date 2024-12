Farmacêuticas subirão preços de mais de 250 medicamentos nos EUA a partir de 1º de janeiro

Por Michael Erman

NOVA YORK (Reuters) - Farmacêuticas planejam aumentar os preços de pelo menos 250 marcas de remédios nos Estados Unidos, incluindo o tratamento Paxlovid da Pfizer contra Covid-19, as terapias de células cancerígenas da Bristol Myers Squibb e vacinas da francesa Sanofi no começo de 2025, segundo dados analisados pela empresa de pesquisa de saúde 3 Axis Advisors.

Quase todos os aumentos de preços de remédios estão abaixo de 10% -- a maioria, bem abaixo. O aumento mediano do preço dos remédios a partir de 1º de janeiro é de 4,5%, em linha com a mediana de todos os aumentos de preços do ano passado.