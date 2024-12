Minério de ferro cai mais de 15% em 2024 com demanda fraca da China e estoques altos

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os futuros do minério de ferro encerraram o ano de 2024 com queda drástica de mais de 15%, à medida que a demanda enfraquecida, as margens apertadas das siderúrgicas e os altos estoques portuários na China, principal mercado consumidor, pressionaram os preços do principal ingrediente da fabricação de aço.

Os preços subiram durante as negociações do dia, com o sentimento do mercado impulsionado pelo comentário do presidente da China, Xi Jinping, de que o PIB deste ano deve crescer em torno de 5%, embora a crescente cautela após a desaceleração da expansão da atividade fabril chinesa em dezembro tenha pressionado os preços no início da sessão.