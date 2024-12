Wall Street cai, encerrando ano de ganho excepcional

2024 foi marcado por conflitos geopolíticos cada vez mais intensos, uma eleição presidencial nos EUA e especulações sobre o caminho da política do Fed no próximo ano.

"Não houve rali do Papai Noel esta semana, mas os investidores receberam de presente os ganhos em 2024", disse Greg Bassuk, CEO da AXS Investments em Nova York. "2024 foi um ano monumental para os ganhos das ações, impulsionado por uma tríade: a explosão da IA, uma série de cortes nas taxas de juros do Fed e uma economia dos EUA robusta".

Em 2024, o Nasdaq subiu quase 30%, enquanto o índice S&P 500 registrou um ganho de mais de 23%, marcando o melhor desempenho em dois anos desde 1997-1998.

O índice blue chip Dow Jones registrou um avanço de quase 13% no ano.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 25,14 pontos, ou 0,43%, fechando em 5.881,80 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 175,99 pontos, ou 0,90%, para 19.310,79. O Dow Jones Industrial Average caiu 28,46 pontos, ou 0,07%, para 42.545,27.

Olhando para 2025, os mercados financeiros agora estão precificando cerca de 50 pontos-base de cortes adicionais nas taxas de juros pelo Fed, com os investidores observando valuations exagerados e incertezas em torno das políticas tributárias e tarifárias do governo do presidente eleito Donald Trump.