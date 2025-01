Ações europeias oscilam no primeiro pregão de 2025

(Reuters) - As ações europeias oscilavam no primeiro pregão de 2025, após um movimento de venda no final do impulsionado por preocupações com as valuations elevadas e as políticas do novo presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 caía 0,27%, para 506,24 pontos, revertendo ganhos modestos da abertura. Os volumes de negociação eram baixos, com investidores ainda retornando dos feriados de Ano Novo.

O setor de petróleo e gás da Europa subia 1%, conforme os preços do petróleo bruto avançaram após uma promessa do Presidente da China, Xi Jinping, de promover o crescimento. A China é o maior importador de petróleo bruto do mundo. [O/R]