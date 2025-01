Ações europeias saltam na primeira sessão de 2025 impulsionadas por ganhos no setor de energia

O setor de petróleo e gás saltou 2,3%, conforme os preços do petróleo bruto subiam 2% após uma promessa do presidente da China, Xi Jinping, de promover o crescimento. A China é o maior importador de petróleo bruto do mundo. [O/R]

Os setores de serviços públicos e defesa ganharam mais de 1,5% cada.

Enquanto isso, os setores de automóveis e artigos de luxo lideraram as quedas setoriais, com perdas de mais de 0,4%.

O índice de referência STOXX 600 sofreu sua pior queda trimestral em mais de dois anos de outubro a dezembro devido à incerteza em relação aos juros e às políticas do governo Trump, que vários participantes do mercado temem que aumentem a inflação.

Ainda assim, o índice registrou um ganho de cerca de 6% em 2024, que foi, em geral, um ano positivo para as ações. O mercado dos EUA, em particular, atingiu seus picos históricos devido ao otimismo com a adoção de inteligência artificial e com os cortes nos juros do Federal Reserve.

O STOXX 600 também atingiu um recorde no ano passado, mas ficou atrás da alta de 23,3% do S&P 500, com a desaceleração da economia europeia e a turbulência política na Alemanha e na França pesando sobre o humor dos mercados.