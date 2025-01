Ibovespa encerra primeiro pregão do ano no vermelho; Petrobras sobe

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 1,6% e PETROBRAS ON subiu 2,82%, apoiadas na forte alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou com elevação de 1,73%, a 75,93 dólares, em meio a otimismo sobre a economia da China e a demanda por combustíveis após uma promessa do presidente Xi Jinping de promover o crescimento. A estatal informou nesta quinta-feira que concluiu acordo com a Prio para permitir que a empresa passe a utilizar a infraestrutura de gasodutos da Bacia de Campos para escoar e processar o gás natural proveniente dos campos de Frade e Albacora Leste. PRIO ON subiu 1,54%.

- BRAVA ENERGIA ON caiu 0,47%, após três pregões de alta. A empresa disse na véspera que iniciou a produção do FPSO Atlanta, localizado no campo de mesmo nome, na Bacia de Santos. Segundo relatório de analistas do BTG Pactual, o início da produção é um marco significativo para a Brava e posiciona o campo como uma pedra fundamental em seu portfólio offshore.

- ENEVA ON afundou 9,31%, chegando a atingir uma mínima intradia desde maio de 2020, após o Ministério de Minas e Energia divulgar as regras finais para a realização de um leilão para contratar mais potência para o sistema elétrico brasileiro, algumas das quais impediriam a Eneva de tentar recontratar certas usinas do complexo Parnaíba, no Maranhão.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,47%, enquanto, na contramão, BRADESCO PN subiu 0,79%.

- VALE ON caiu 0,55%, apesar do avanço do minério de ferro, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrando as negociações do dia com alta de 0,64%, a 782 iuanes (107,14 dólares) a tonelada.