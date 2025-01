Wall St sobe com impulso de ações de tecnologia e novo governo de Trump em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia se recuperando de uma série de perdas, enquanto os investidores se preparavam para possíveis mudanças políticas do novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

O Dow Jones subia 0,53%, a 42.615,51 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,75%, a 5.912,53 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,00%, a 19.473,50 pontos.

Todos os 11 setores do S&P 500 estavam sendo negociados em território positivo, com o setor de tecnologia da informação subindo 1,3% após cair nas últimas quatro sessões. A Nvidia impulsionava os ganhos em todos os três índices.