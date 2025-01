Encomendas à indústria dos EUA recuam em novembro

WASHINGTON (Reuters) - Os novos pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram em novembro, enquanto os gastos das empresas com equipamentos parecem ter desacelerado no quarto trimestre, segundo dados do governo divulgados nesta segunda-feira.

As encomendas à indústria recuaram 0,4% após um ganho revisado para cima de 0,5% em outubro, informou o Departamento de Comércio. Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos cairiam 0,3%, depois de um aumento de 0,2% relatado anteriormente em outubro.

Em novembro, os pedidos às fábricas subiram 0,1% na base anual.