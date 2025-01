Políticas de Trump podem não ser inflacionárias, dizem Bernanke e outros economistas

Bernanke, assessor do segundo governo Bush antes de liderar o Fed, disse que, embora as restrições à imigração possam aumentar os salários, elas também significam menos pessoas comprando bens e serviços, o que poderia diminuir as pressões dos preços.

E, embora o efeito das tarifas "seja muito difícil de prever, porque não sabemos se o presidente quer apenas aplicá-las temporariamente para fins de negociação ou se quer mantê-las permanentemente", disse Bernanke, "salvo alguma situação muito incomum, incluindo talvez riscos políticos, não parece que isso vá realmente mudar radicalmente a trajetória da inflação".

Alguns assessores de governos democratas anteriores compartilharam a visão otimista de Bernanke.

Christina Romer, professora de economia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ex-assessora do governo Obama, fez uma análise semelhante: "Em termos de macroeconomia geral (...) você não verá uma mudança drástica ou coisas que sejam terrivelmente assustadoras."

Ainda assim, disse ela, há riscos. Trump, por exemplo, poderia tentar interferir nas tentativas do chair do Fed, Jerome Powell, de controlar a inflação.

Jason Furman, professor de economia de Harvard que também assessorou o ex-presidente Barack Obama, expressou um pouco mais de preocupação, observando que, mesmo que Trump ganhe pouca influência sobre a política do Fed nos próximos quatro anos, ele pode abrir caminho para que um sucessor use nomeações partidárias ou outros meios para reduzir a independência do Fed.