Wall Street cai conforme dados fortes geram incerteza sobre ciclo de flexibilização do Fed

Separadamente, uma pesquisa do ISM mostrou que a atividade de serviços para dezembro ficou em território de expansão, em 54,1, em comparação com as expectativas de 53,3. O índice também subiu em relação ao valor do mês anterior.

Os sinais de resiliência da economia fizeram recuar as expectativas sobre quando o banco central poderá realizar seu primeiro corte na taxa de juros este ano, com os traders apostando na mudança para junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Às 10h16, horário do leste dos EUA, o Dow Jones Industrial Average caía 69,82 pontos, ou 0,17%, para 42.636,74, o S&P 500 perdia 24,88 pontos, ou 0,42%, para 5.950,50 e o Nasdaq Composite perdia 154,71 pontos, ou 0,80%, para 19.710,27.

Pressionando as ações, o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 4,677% -- seu nível mais alto desde maio de 2024.

Setores sensíveis a taxas, como o financeiro e o imobiliário caíam, enquanto as ações de tecnologia recuavam 0,8%. A Nvidia, referência em IA, caía 2,6%.

O foco principal da semana são os principais dados da folha de pagamento não agrícola, juntamente com a ata da reunião de dezembro do Fed, esperada para o final da semana.