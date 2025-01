Ata do Fed pode começar a mostrar o desafio para novos cortes de juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve têm sinalizado que novos cortes na taxa de juros estão suspensos por enquanto devido ao progresso lento da inflação e a uma economia dos Estados Unidos ainda forte, mas a ata da reunião de dezembro do banco central pode mostrar até que ponto esse sentimento é compartilhado entre elas em meio a um ambiente econômico incerto sob o novo governo Trump.

Depois de reduzir os juros em 0,25 ponto percentual na reunião de 17 e 18 de dezembro, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que as autoridades podem agora ser "cautelosos" em relação a novas reduções e observou que algumas autoridades começaram a abordar as próximas decisões como se estivessem "dirigindo em uma noite de neblina ou entrando em uma sala escura cheia de móveis" devido à incerteza em relação ao impacto das propostas de tarifas, impostos e outras do presidente eleito Donald Trump.