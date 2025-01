Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm nova queda inesperada

Embora os pedidos tendam a ser voláteis na virada do ano, eles têm oscilado em torno de níveis associados a baixas demissões, que estão sustentando o mercado de trabalho e a economia em geral.

A estabilidade do mercado de trabalho foi ressaltada pelos dados do governo na terça-feira, que mostraram um aumento nas vagas de emprego em aberto em novembro, com 1,13 vagas para cada pessoa desempregada, em comparação com 1,12 em outubro.

A situação do mercado de trabalho permite que o Federal Reserve mantenha os juros inalteradas na reunião deste mês, em meio a um cenário de incerteza sobre o impacto das políticas propostas pelo presidente eleito Donald Trump.

Trump prometeu cortar impostos, impor ou aumentar maciçamente as tarifas de importação e deportar milhões de imigrantes ilegais, planos que os economistas advertiram que estimulariam a inflação.

(Por Lucia Mutikani)