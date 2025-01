Wall St abre com pouca movimentação enquanto investidores avaliam dados e notícia de emergência econômica de Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com pouca movimentação nesta quarta-feira, com os investidores digerindo dados de emprego mais fracos do que o esperado e avaliando notícia de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando declarar emergência econômica nacional.

O Dow Jones subia 0,03% na abertura, para 42.542,1 pontos. O S&P 500 ganhava 0,03%, a 5.910,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,10%, para 19.469,365 pontos.

(Reportagem de Sukriti Gupta)