Preços ao consumidor da China têm leve alta em 2024 devido à fraqueza da demanda

PEQUIM (Reuters) - Os preços ao consumidor da China quase não subiram em 2024, enquanto os preços nos portões das fábricas chegaram ao segundo ano consecutivo de quedas, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira, influenciados pela demanda doméstica persistentemente fraca.

Uma combinação de insegurança no emprego, uma prolongada recessão imobiliária, dívidas e ameaças de tarifas do novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afetou a demanda, mesmo com Pequim aumentando o estímulo.

O índice de preços ao consumidor do ano inteiro subiu 0,2%, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas, em linha com o ritmo do ano anterior e bem abaixo da meta oficial de cerca de 3% para o ano passado, indicando que a inflação não atingiu as metas anuais pelo 13º ano consecutivo.