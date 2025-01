Analistas citam pressão de fundamentos e câmbio ao prever novo estouro da meta de inflação em 2025

"O resultado de dezembro (do IPCA) reforça a piora da dinâmica inflacionária dos últimos meses, reflexo da deterioração cambial e da economia aquecida. Entretanto, o resultado não altera a perspectiva da política monetária, que já tem contratado mais duas altas de 100 pontos-base até março", destacou André Valério, economista sênior do Inter.

Em 2024, a inflação subiu 4,83%, voltando a estourar o objetivo, depois de o IPCA ter avançado 0,52% em dezembro.

A pressão sobre os preços de um mercado de trabalho aquecido e renda em alta, presentes em todo o ano passado, devem seguir em 2025, com as primeiras projeções apontando novo estouro da meta.

"Os fundamentos econômicos ainda apontam para uma aceleração dessa inflação no curto prazo, ao longo dos próximos trimestres. A gente vê uma demanda doméstica ainda bastante firme e também a depreciação cambial recente deve fazer efeito para essa aceleração do IPCA, junto com as expectativas em alta", avaliou Alexandre Maluf, economista da XP.

Suas projeções são de uma alta acumulada do IPCA em 2025 de 6,1%, o que deixaria o resultado novamente acima do teto da meta -- 3,0% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O Banco Central intensificou o ritmo de aperto nos juros no final do ano passado ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano, prevendo mais duas altas da mesma magnitude à frente.