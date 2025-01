Dólar sobe mais de 1% após relatório de emprego forte nos EUA

"Os investidores se mostram um pouco mais avessos ao risco em função dessa incerteza de como que isso vai ser efetivado pelo novo governo Trump. A ideia, em geral, é que essas tarifas podem ter algum impacto inflacionário", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

No cenário doméstico, as atenções se direcionavam para a agenda macroeconômica. O IBGE informou que o IPCA subiu 0,52% em dezembro, de um ganho de 0,39% no mês anterior.

Com isso, o índice encerrou o ano de 2024 com uma alta de 4,83%, acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central -- com centro de 3% e uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

As leituras recentes de inflação, a desancoragem das expectativas de preços no futuro, a percepção de uma atividade econômica superaquecida e a deterioração do real fizeram o Banco Central acelerar o ritmo de aperto dos juros no mês passado.

A autarquia elevou a Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano, e sinalizou mais dois aumentos da mesma magnitude nas duas primeiras reuniões deste ano, o que inclui o encontro de janeiro.