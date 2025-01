Wall St cai após dados de emprego nos EUA

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, com o S&P 500 atingindo o nível mais baixo em uma semana, depois que um relatório sobre empregos alimentou novas preocupações com a inflação e reforçou as apostas de que o Federal Reserve adotará uma abordagem cautelosa em relação aos cortes na taxa de juros este ano.

Juntamente com as quedas do dia, de cerca de 1,9%, o índice Russell 2000 de small caps com foco doméstico estava a caminho de mergulhar em uma correção, tendo caído cerca de 10% em relação ao seu pico recorde atingido no final de novembro.