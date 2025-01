Brasil inicia testes em linha para importação de energia da Venezuela

A expectativa é de uma economia de até 500 mil reais por dia com a importação, já que a energia venezuelana sairá mais barata do que geração térmica que supre o Estado de Roraima.

Os testes, realizados pelos agentes envolvidos, ocorrem na linha de transmissão de 230 kV Boa Vista – Santa Elena de Uiarén. A avaliação deve durar 96 horas.

O objetivo é testar as condições da linha de transmissão, que ficou anos parada desde que a importação de energia da Venezuela pelo Brasil foi interrompida em 2019, em meio a uma piora das relações bilaterais entre os países durante o governo Jair Bolsonaro.

Essas avaliações são apontadas como necessárias para eventual importação de energia venezuelana, um plano que o governo Lula tenta viabilizar há mais de um ano para melhorar o suprimento energético a Roraima e reduzir custos aos consumidores.

Roraima é único Estado que está fora do sistema interligado nacional. Com isso, depende de geração termelétrica local, com combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), um dos principais encargos cobrados na conta de luz, com custos bilionários.

Estimativas iniciais do ONS indicam que a economia poderia chegar até 500 mil reais por dia com a importação de até 15 MW do sistema venezuelano.