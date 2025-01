Varejo tem desempenho irregular em dezembro, mostra índice da Getnet

Já o IGet Varejo Ampliado, que mede o desempenho do comércio varejista, incluindo itens de grande peso como veículos e materiais de construção, registrou um leve crescimento de 0,2% em dezembro, após a alta de 5,3% em novembro, com um aumento em 12 meses de 4,9%, afirmaram as empresas.

Por sua vez, o IGet Varejo Restrito, que acompanha categorias do varejo com produtos de consumo recorrente e bens duráveis, subiu 6,4% na comparação anual. "Esse resultado foi sustentado, sobretudo, pelo bom desempenho de supermercados (+4,1% no mês), artigos farmacêuticos (+1,0% no mês) e combustíveis (+0,9% no mês)", afirmaram as empresas em comunicado à imprensa.

"Entretanto, alguns segmentos apresentaram retração, como móveis e eletrodomésticos (-5,3% no mês) e vestuário (-3,7% no mês), sinalizando uma desaceleração em determinados tipos de consumo", acrescentaram.

"Embora o menor crescimento econômico possa impactar o varejo, o mercado de trabalho aquecido deve evitar uma desaceleração mais acentuada", disse o vice-presidente de finanças da Getnet, Fabio Coelho, no comunicado.

Mais cedo, a rival Stone divulgou seu índice de vendas no varejo. Segundo a empresa, o comércio varejista no Brasil sofreu queda de 1,7% nas vendas em dezembro sobre um ano antes, recuando 3,5% ante novembro, pressionado pelo desempenho de lojas físicas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)