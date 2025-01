Inflação na Argentina sobe para 2,7% em dezembro e termina 2024 em 118%

BUENOS AIRES (Reuters) - A inflação mensal argentina subiu ligeiramente em dezembro na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira, embora a taxa anual tenha continuado a desacelerar em meio às duras medidas de austeridade e aos cortes de gastos promovidos pelo presidente libertário Javier Milei.

Com a taxa mensal de 2,7%, conforme estimado por analistas, a economia argentina encerrou o primeiro ano completo de Milei no cargo com uma inflação anual de 117,8%. A taxa acumulada em 12 meses vem diminuindo em relação ao pico registrado em abril, próximo a 300%.

Milei, que assumiu o cargo em dezembro de 2023, lançou um movimento de austeridade em todo o país, cortando muitos orçamentos públicos. Embora as taxas de pobreza tenham subido, as altas de preços têm desacelerado constantemente em relação aos impressionantes aumentos de dois dígitos a cada mês.