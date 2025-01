Autoridade do Fed vê progresso na inflação e mostra otimismo quanto a pouso suave

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quarta-feira que ainda acredita que a inflação está progredindo em direção à meta de 2% do Fed, e que está particularmente encorajado pela recente flexibilização da inflação relacionada ao setor imobiliário e otimista quanto à continuidade da desaceleração econômica em 2025.

Ao mesmo tempo, Goolsbee afirmou, durante um fórum sobre perspectivas econômicas no Fed de Chicago, que os sinais recentes de arrefecimento da inflação são desanimadores, porque se encaixam no que tem sido um padrão persistente de melhorias sazonais nas pressões sobre os preços no segundo semestre de cada ano e um aumento no início de cada ano.

(Por Ann Saphir)