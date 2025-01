Peru autoriza mais 9 plantas frigoríficas no Brasil a exportarem para o país, diz Itamaraty

(Reuters) - O governo peruano autorizou que nove novas plantas frigoríficas no Brasil exportem produtos para o país andino, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado nesta quarta-feira.

A autorização foi dada na véspera, segundo o Itamaraty, e envolve carne suína e carne de aves.

De acordo com o comunicado, as exportações de carnes do Brasil ao Peru ultrapassaram 141 milhões de dólares no ano passado.