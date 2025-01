Diretor do Fed diz que cortes de juros podem ocorrer mais cedo do que o esperado se desinflação continuar

WASHINGTON (Reuters) - A inflação deve continuar desacelerando nos Estados Unidos, permitindo, possivelmente, que o Federal Reserve reduza a taxa de juros mais cedo e mais rápido do que o esperado, disse o diretor do banco central, Chris Waller, nesta quinta-feira, em comentários que contrariaram os movimentos recentes do mercado.

A inflação "está chegando perto de nossa meta de inflação de 2%", disse Waller à CNBC. "Se continuarmos obtendo números como esses, é razoável pensar que cortes de juros poderão ocorrer no primeiro semestre do ano... Estou otimista de que essa tendência desinflacionária continuará e voltaremos a nos aproximar de 2% um pouco mais rápido do que talvez outros estejam pensando."

(Por Howard Schneider)