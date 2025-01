Dólar fecha a R$6,0650 à espera de Trump; Haddad diz que divisa está "cara"

Pela manhã o dólar registrou volatilidade maior ante o real, com investidores se preparando para a posse de Trump, na segunda-feira, e repercutindo alguns números da economia chinesa e dos EUA.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,4% no quarto trimestre de 2024, ante o mesmo período do ano anterior, superando a projeção de 5,0% em pesquisa da Reuters. No acumulado do ano passado, o crescimento chinês atingiu a meta de 5% do governo.

Nos EUA, a produção manufatureira aumentou 0,6% em dezembro, após ganho revisado para cima de 0,4% em novembro, informou o Federal Reserve durante a manhã. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,2%, após alta de 0,2% relatada anteriormente.

Neste cenário, o dólar à vista oscilou entre a cotação mínima de 6,0278 reais (-0,45%), às 9h13, e a máxima de 6,0912 reais (+0,60%), às 11h01.

Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram, no entanto, que não havia gatilhos fortes para o dólar se firmar em nenhuma direção. Durante a tarde isso ficou ainda mais claro, quando as cotações se mantiveram próximas da estabilidade e a liquidez foi reduzida, com boa parte dos agentes apenas esperando a sexta-feira terminar.

Embora a segunda-feira possa ser importante para os ativos globais, em função da posse de Trump, o dia também será coincidentemente de feriado nos Estados Unidos (Dia de Martin Luther King), o que manterá a bolsa norte-americana fechada, reduzindo a liquidez também nos mercados de câmbio em todo o mundo.