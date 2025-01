PESQUISA-Fed manterá juros inalterados em janeiro de olho em inflação com retorno de Trump

As preocupações com as promessas de Trump, que vão desde tarifas de importação generalizadas até cortes de impostos e deportação em massa de imigrantes ilegais, já contribuíram para um aumento nos rendimentos dos Treasuries antes da posse.

As perspectivas para uma economia já forte e para a trajetória da taxa do Fed dependerão da agressividade com que o novo governo cumprir essas promessas.

"Se eles cumprirem algo próximo do que prometeram em relação às tarifas, provavelmente veremos uma estagnação das pressões desinflacionárias e o Fed não fará cortes", disse Jonathan Millar, economista sênior do Barclays para os EUA.

Desde que o Fed cortou os juros pela última vez em dezembro, a inflação desacelerou e o mercado de trabalho mostrou resiliência, o que sugere que um estímulo econômico adicional pode não ser necessário para uma economia que já está funcionando a todo vapor.

Todos os 103 economistas da pesquisa previram que o Comitê Federal de Mercado Aberto manterá a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50% na reunião de 28 e 29 de janeiro. Uma maioria de quase 60% dos economistas, 61, esperava que o Fed faça um corte em março.

Quase 65% dos economistas, 65 de 102, previram dois ou menos cortes este ano. Isso mudou em relação a três ou mais, uma visão que os economistas mantinham desde agosto de 2024.