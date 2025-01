Petróleo cai, mas tem 4º ganho semanal seguido com sanções dos EUA

"As sanções contra a Rússia estão causando um aperto na oferta na Europa, Índia e China", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

O governo Biden anunciou sanções mais amplas na semana passada, visando produtores de petróleo e petroleiros russos.

Investidores também estão avaliando as possíveis implicações do retorno do presidente eleito norte-americano, Donald Trump, à Casa Branca na segunda-feira. O escolhido de Trump para ocupar o cargo de secretário do Tesouro dos EUA disse que estava pronto para impor sanções mais severas ao petróleo russo.

No entanto, pesando sobre os preços do petróleo estavam as expectativas de uma pausa nos ataques da milícia Houthi do Iêmen a navios no Mar Vermelho, após um acordo de cessar-fogo em Gaza.

Os ataques dos Houthis têm impactado o transporte marítimo global, forçando os navios a fazer viagens mais longas e mais caras pelo sul da África por mais de um ano.