Importações chinesas de GNL atingem em 2024 patamar mais alto em três anos, quase batendo recorde

Pequim (Reuters) - As remessas de gás natural liquefeito (GNL) para a China, maior compradora do mundo do combustível fóssil, cresceram para o patamar mais alto em três anos em 2024, mas ficaram abaixo das previsões de que bateriam um novo recorde, segundo dados oficiais neste sábado.

As importações chinesas de GNL cresceram 7,7%, para 76,65 toneladas, segundo a Administração Geral de Alfândega.

O resultado não correspondeu às previsões de mais de 80 milhões de toneladas, o que teria superado o recorde de 78,89 milhões de toneladas de 2021.